Di fronte all’epidemia di dermatite nodulare contagiosa (LSD) che sta colpendo i bovini in Francia, il governo di Parigi ha dispiegato le forze armate per accelerare una campagna di vaccinazione del bestiame a livello nazionale che coinvolge circa 750.000 animali. Su richiesta del primo ministro Sébastien Lecornu, l’esercito è stato mobilitato per sostenere gli sforzi dello Stato nella risposta all’epidemia. Dal 20 dicembre, il Servizio sanitario delle forze armate francesi (SSA) partecipa alla campagna di vaccinazione, fornendo assistenza diretta agli agricoltori e ai servizi governativi nelle regioni colpite.