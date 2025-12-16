Florida, arrivate 25 tartarughe marine: erano state salvate dalle acque gelide di Cape Cod

Venticinque tartarughe marine Kemp’s Ridley sono arrivate al Loggerhead Marinelife Center, a Juno Beach, in Florida per essere curate dopo essere state salvate dalle acque gelide al largo di Cape Cod. Gli esemplari, di una specie in via di estinzione, erano in condizioni critiche a causa di congelamenti e polmonite. Si prevede che rimarranno lì fino alla primavera, quando saranno rilasciate nell’Oceano Atlantico. Le tartarughe hanno sofferto di ipotermia, che richiede un trattamento con antibiotici e fluidi.