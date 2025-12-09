Golden retriever, il raduno più grande del mondo a Buenos Aires: oltre 2mila cani in un parco

Per gli amanti di golden retriever è stato come vivere un sogno. A Buenos Aires è stato organizzato un gigantesco raduno di questi cani per fissare un nuovo record del mondo. Oltre 2 mila esemplari (2.397 il numero preciso) hanno riempito il Parque Berlín per battere il precedente primato, di 1.685, detenuto da un raduno in Canada.

Per mantenere l’ordine durante l’enorme raduno, gli organizzatori hanno chiesto ai proprietari di portare guinzagli, medagliette identificative, acqua e sacchetti per i rifiuti, e hanno rafforzato queste regole man mano che la folla cresceva.