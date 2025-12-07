Indonesia, fiocco azzurro allo zoo di Giava: è nato Rio, cucciolo di panda gigante

Uno zoo sull’isola di Giava ha pubblicato video e foto del primo cucciolo di panda gigante nato localmente in Indonesia, affermando che il cucciolo maschio mostrava segni di buona salute. La madre, la quindicenne Hu Chun, ha dato alla luce Satrio Wiratama, soprannominato Rio, il 27 novembre presso la struttura dello zoo a Cisarua, nella provincia di Giava Occidentale. Il nome simboleggia la speranza, la resilienza e l’impegno condiviso di Indonesia e Cina nella protezione delle specie in via di estinzione, ha dichiarato domenica Taman Safari Indonesia in una nota. “Questa nascita è il risultato di un programma di cooperazione internazionale a lungo termine che dura da un decennio, dall’arrivo dei panda giganti Hu Chun e Cai Tao in Indonesia nel 2017, nell’ambito di una partnership decennale per la conservazione con la Cina”, si legge nella nota. Rio è in condizioni stabili ed è monitorato 24 ore su 24 dal team dello zoo, e mostra i primi segni di salute, come una forte vocalizzazione, un allattamento efficace e un costante aumento di peso. Nei prossimi uno o due mesi, si prevede che svilupperà un migliore controllo della temperatura, la crescita della pelliccia, aprirà gli occhi e inizierà a muovere i primi movimenti, ha affermato lo zoo.