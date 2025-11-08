Usa, la tartaruga marina Swim Shady ritorna nell'Oceano Atlantico

Una tartaruga marina, Swim Shady, è stata rilasciata nell’Oceano Atlantico. È stata curata e operata al Loggerhead Marinelife Center di Juno Beach, in Florida, Stati Uniti, dopo aver riportato ferite a causa dell’urto con un’imbarcazione. Decine di persone hanno immortalato il momento del suo ritorno in mare con video e foto. Con la stagione di nidificazione in Florida che va dal 1° marzo al 31 ottobre, le autorità esortano i naviganti a rallentare e a prestare attenzione alla zona di protezione delle tartarughe marine considerate specie in via di estinzione.