Usa, squalo arenato in Oregon: una donna coraggiosa tenta di aiutarlo

Stava portando a spasso i suoi cani quando si è accorta della presenza di un piccolo squalo arenato sulla spiaggia vicino a Manzanita, in Oregon, negli Usa. Colleen Dunn, dopo alcuni momenti di esitazione e dopo aver cercato invano aiuto, ha provato lei stessa a salvarlo. “Non so cosa fare, ma non posso vederlo soffrire cosi”, ha affermato la donna mentre immortalava il momento in un video col cellulare. La signora si è fatta coraggio: ha preso lo squalo per la coda e ha iniziato a correre verso il mare prima di lasciarlo in un punto dove l’acqua era più alta. Lo squalo salmone spiaggiato era lungo circa un metro e pesava quasi 23 chilogrammi. Abbastanza piccolo da poter essere trascinato con una mano, ma abbastanza grande da ferire una persona a morsi. Una storia a lieto fine: Colleen Dunn ha infatti raccontato che il pesce ha ripreso a muoversi ed è nuotato via.