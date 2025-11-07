Boston, un cane si 'avventura' in un tunnel all'ora di punta: il video del salvataggio della polizia

La polizia di Stato del Massachusetts è intervenuta in soccorso di un cane, che si era avventurato in un tunnel a Boston. Il video di sorveglianza del Dipartimento dei Trasporti del Massachusetts mostra il cucciolo bianco e nero che si dirige verso i veicoli in arrivo nel Ted Williams Tunnel, mentre auto e camion gli sfrecciano accanto. Un video successivo mostra sei veicoli della polizia di Stato parcheggiati e un agente che fa cenno al cucciolo, che in un primo momento scappa ma poi salta sul sedile posteriore di una delle volanti accorse.