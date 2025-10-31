Regno Unito, le incredibili immagini della nascita di un raro cucciolo di rinoceronte bianco

Un raro cucciolo di rinoceronte bianco sta deliziando i curiosi al Cotswold Wildlife Park in Inghilterra. Markus è uno dei cinque cuccioli di rinoceronte nati in Europa quest’anno. Un guardiano del parco è riuscito a immortalare la nascita: un evento raro, poiché solitamente avviene di notte. Mamma Nancy ha portato in grembo la sua prole per 16 mesi, uno dei periodi di gestazione più lunghi per un mammifero terrestre. Il parco comunica che Markus sta creando un buon legame con Nancy e che lei si prende cura del suo settimo cucciolo come una mamma “eccezionale”. Il piccolo rinoceronte prende il nome da Markus Borner, che ha avuto un ruolo fondamentale nel ripristino della popolazione di rinoceronti neri della Tanzania. I rinoceronti bianchi sono oggi la più comune delle cinque specie di rinoceronti. Tuttavia, il bracconaggio sta nuovamente minacciando la popolazione in natura.