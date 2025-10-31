Lisbona, i pinguini tornano nell'Oceanário dopo 10 mesi: entusiasti i visitatori

I pinguini di Magellano tornano dopo 10 mesi all‘Oceanário di Lisbona dopo che sono stati completati i lavori di ristrutturazione. Durante i lavori, gli animali sono stati ospitati in una struttura diversa con infrastrutture temporanee. Nel corso degli ultimi mesi, un team multidisciplinare composto da decine di persone provenienti da 12 paesi ha lavorato per creare un ambiente più naturale che potesse incorporare onde, cascate e rocce. Il miglioramento aiuta gli animali a sentirsi a casa, pur rimanendo vicini ai visitatori. Molti turisti, soprattutto bambini, sono stati entusiasti di poter vedere gli animali da vicino da un balcone che domina l’intera struttura. L’habitat rinnovato dell’Oceano Antartico fa parte dell’Oceanario di Lisbona e ospita 29 pinguini di Magellano e 12 sterne di Inca, un tipo di uccello marino.