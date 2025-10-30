Regno Unito, tigri e ghepardi sottoposti a TAC: le immagini inedite dal Big Cat Sanctuary

Tre grandi felini sono stati sottoposti a una TAC al Big Cat Sanctuary di Hertfordshire, nel Regno Unito. Gli animali in questione sono Django, un leopardo di 10 anni, Luca, una tigre dell’Amur di 3 anni, e Mo, un ghepardo sudafricano di 4 anni. Tutti alle prese con qualche malanno fisico. Per la prima volta in assoluto, il santuario ha portato sul posto un’unità TAC su misura per ottenere immagini mediche dettagliate di tre dei suoi ospiti. Tutti gli animali sono stati sedati nei loro recinti utilizzando un anestetico somministrato con un fucile a dardi.