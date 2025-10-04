Uruguay, scienziati esplorano oceano a 1.200 metri di profondità: le immagini della ricchezza di vita marina

Gli scienziati che esplorano il margine continentale profondo 4.000 piedi (1.200 metri) nell’oceano al largo dell’Uruguay affermano di aver scoperto una ricchezza di vita marina che potrebbe contenere nuove specie.

Il team internazionale afferma che una delle barriere coralline è di 1,3 chilometri quadrati, ovvero più di 180 campi da calcio, e alta 40 metri. Le creature marine nelle immagini sono solo una parte della scoperta fatta da un team di 37 scienziati, parte di una missione guidata dallo Schmidt Ocean Institute. Tra i ricercatori figurano scienziati provenienti da Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Francia e Germania.