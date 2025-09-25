Usa, nato un cucciolo di gorilla allo zoo di Cincinnati

Allo Zoo e Giardino Botanico di Cincinnati, in Ohio, è nato un cucciolo di gorilla. La mamma, Gladys, ha 12 anni ed è al suo primo parto: ha dato alla luce un maschietto e tutto sembra procedere bene.

Gladys era arrivata allo zoo nel 2013 da piccola, proprio perché la sua mamma non aveva mostrato l’istinto materno. Ora, tocca a lei affrontare la maternità per la prima volta. Anche il papà, Mbeli, 23 anni, è al suo primo cucciolo. Secondo i responsabili dello zoo, resterà in disparte, ma vigilerà e proteggerà la madre e il piccolo all’interno del gruppo sociale. I gorilla di pianura occidentale sono una specie in pericolo critico, con meno di 175.000 esemplari rimasti in natura.