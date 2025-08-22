Festa allo zoo di Berlino: i cuccioli di panda Leni e Lotti compiono un anno

Allo zoo di Berlino, le gemelle panda Leni e Lotti hanno festeggiato il loro primo compleanno. Il loro peso alla nascita, inferiore a 200 grammi, è ora aumentato di oltre cento volte. Oggi le gemelle pesano circa 21 chilogrammi ciascuna. Parlando dei panda, Zahmel ha detto che “Leni è un po’ più tranquilla, un po’ più gentile, mentre Lotti è un po’ più avventurosa, ma anche un po’ più testarda”.

La loro madre Meng Meng è “una madre eccezionale”, ha detto. “È una femmina molto paziente e affettuosa”, ha aggiunto. Un grande numero uno rosso in legno, tante palline di gelato al succo di barbabietola e carota e una candela di bambù: così gli addetti dello zoo hanno voluto celebrare il compleanno dei due cuccioli.