E’ stata aperta al pubblico la zona dello zoo di Berlino dove stanno crescendo i due cuccioli di panda gigante Leni e Lotti, insieme alla loro madre Meng Meng. I visitatori potranno assistere alle curiose esplorazioni dei gemelli, ai giochi e ai riposini dei tre esemplari.

La coppia, nata allo zoo di Berlino lo scorso 22 agosto, è stata presentata a dicembre come Meng Hao e Meng Tian (“bei sogni” e “dolci sogni”) ma rispondono anche ai nomi tedeschi di Leni e Lotti, tributi alla berlinese Marlene Dietrich e al quartiere di Charlottenburg della capitale tedesca. Lo Zoo di Berlino ospita gli unici panda giganti della Germania dall’estate del 2017 e i cuccioli sono la seconda coppia nata nel Paese europeo. Gli esemplari sono piuttosto rari, ci sono circa 1.800 panda che vivono in natura in Cina e alcune centinaia in cattività in tutto il mondo.

