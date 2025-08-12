Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 12 agosto 2025

Ultima ora

India, l'elefante ferito si rifugia in un villaggio

Da mesi un elefante maschio ferito, noto come “tusker”, frequenta un villaggio alla periferia dello stato nord-orientale indiano dell’Assam in cerca di cibo. L’elefante spesso irrompe nei negozi e mangia i prodotti sugli scaffali, spingendo gli abitanti del luogo a erigere recinzioni di acciaio e filo spinato davanti alle loro case e ai chioschi lungo la strada. La popolazione gli ha fornito cibo e acqua, ma le sue frequenti visite – almeno due volte al giorno – a volte bloccano il traffico.

Secondo i funzionari della fauna selvatica, l’elefante non è stato in grado di tornare nella vicina foresta della riserva di Amchang dopo essersi ferito a una zampa alcuni mesi fa. Gli ambientalisti hanno esortato il governo a impedire le invasioni e a creare corridoi che gli elefanti possano utilizzare per spostarsi attraverso le foreste in cerca di cibo.