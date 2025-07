Australia, le immagini del rifugio per i maialini abbandonati

La maggior parte degli animali domestici sono innegabilmente adorabili quando sono piccoli. Ma che si tratti di un gatto, di un cane o di un coniglio, quella dolcezza non sempre dura per sempre. Ciò è particolarmente vero per i cosiddetti “maiali da tè“. Molti proprietari alla fine scoprono che questi animali diventano molto grandi.

In Australia c’è un rifugio che è un luogo sicuro per gli animali unico nel Nuovo Galles del Sud, e più di 100 maiali lo chiamano casa. Il Contented Pig è un rifugio per maiali trascurati o abbandonati, in particolare quando sono cresciuti più di quanto i loro proprietari si aspettassero. Questo perché alcune persone acquistano i cosiddetti “maiali da tè”, credendo che rimarranno piccoli per sempre. Ma i suinetti diventano grandi e molti non se la sentono più di tenerli. Senza contare che a volte capita anche che i maialini vengano nutriti poco apposta per evitare che crescano troppo, e così quando arrivano qui sono malati e denutriti. Ma nel centro se ne prendono cura e tutti gli animali stanno bene e vivono la loro ‘seconda vita‘.