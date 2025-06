E' successo nei pressi del Parco Nazionale di Kha Yai

Sono diventate virale le immagini di un elefante affamato che ha seminato il panico all’interno di un minimarket in Thailandia a Pak Chong, nella provincia di Nakhon Ratchasima. Il negoziante, scioccato, non ha potuto fare altro che urlare contro il pachiderma. L’enorme elefante maschio, noto come Plai Biang Lek, è una presenza familiare ai margini del Parco Nazionale di Kha Yai. Dopo circa dieci minuti, i ranger, chiamati in fretta, sono riusciti a cacciarlo dal negozio.

Secondo il Dipartimento dei Parchi Nazionali, della Fauna Selvatica e della Conservazione delle Piante, nel 2024 in Thailandia erano presenti circa 4.000 elefanti selvatici. Con l’avanzata dell’agricoltura nelle foreste, gli elefanti sono stati costretti ad avventurarsi fuori dai loro habitat sempre più ristretti in cerca di cibo.

