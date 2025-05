Pennywise, 137 kg, è stata colpita da un'imbarcazione al largo della Florida

Una tartaruga marina gigante, colpita da un’imbarcazione al largo della costa atlantica della Florida, è arrivata in ospedale per le dovute cure mediche. Dati i suoi 137 kg, Pennywise è stata portata alla Palm Beach Equine Clinic, nella città di Wellington, dove le è stata eseguita una TAC su un apparecchio progettato per i cavalli.

La diagnosi ha riservato una piacevole sorpresa: la tartaruga marina comune (in via di estinzione) è incinta. Visto che la stagione di nidificazione in Florida va dal 1° marzo al 31 ottobre, i funzionari del centro per le tartarughe marine stanno incoraggiando i diportisti a rallentare e a prestare particolare attenzione in quella che chiamano la “zona di protezione” di questi animali, che si estende per un miglio al largo della costa.

