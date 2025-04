Il 15 marzo un tornado ha devastato la zona di Tylertown e Kokomo: l'animale si era perso e ora è stato ritrovato

Dopo essere scomparsa durante un tornado, una tartaruga è stata ritrovata e ora è di nuovo con la sua famiglia.

Il 15 marzo un tornado ha devastato la zona di Tylertown e Kokomo, nel Mississippi e la famiglia di Tiffany Emanuel è stata costretta a lasciare la casa. Quando sono tornati, hanno scoperto che due pini erano caduti sulla casa della tartaruga nel cortile sul retro e la tartaruga era scomparsa.

Settimane dopo, un vicino l’ha ritrovata ferita e consegnata al Central Mississippi Turtle Rescue per le cure mediche. Tiffany è ora di nuovo insieme alla sua tartaruga e la sta curando per farla tornare in salute.

