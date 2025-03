Una tranquilla battuta di pesca si è trasformata in un incubo per tre neozelandesi quando un delfino di oltre 400 kg è sembrato cadere dal cielo prima di schiantarsi sulla loro piccola barca. I tre stavano pescando vicino a Hole in the Rock, un luogo pittoresco al largo dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’animale agitandosi ha spezzato tutte le canne da pesca e ha danneggiato gravemente la prua. A causa delle sue dimensioni, i pescatori sono stati costretti a portarlo a terra per le cure del caso, bagnandolo durante il tragitto per mantenerlo idratato.

