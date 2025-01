Lo zoo di Pairi Daiza, in Belgio, ha iniziato l’anno con la nascita di rinoceronte bianco femmina, specie dell’Africa meridionale a rischio di estinzione. La cucciola è nata il 2 gennaio 2025. Il nome non è ancora deciso: si aspetterà il risultato di una votazione tra i visitatori dello zoo quando il piccolo sarà abbastanza in forma per essere presentato al pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata