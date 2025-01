Almeno due linci, un felino selvatico di medie dimensioni estinto in Scozia da centinaia di anni, sono state avvistate mercoledì nelle Highlands scozzesi. L’avvistamento ha sollevato preoccupazioni sul fatto che un allevatore privato abbia rilasciato illegalmente i predatori in natura.

Le autorità per la fauna selvatica stanno posizionando trappole nell’area per catturare le linci in modo umano e trasferirle allo Zoo di Edimburgo, dove gli esemplari catturati sono già in quarantena.

La caccia mette in luce una campagna portata avanti da alcuni attivisti per reintrodurre le linci, sia per controllare la popolazione di cervi sia come simbolo dell’impegno della Scozia per la biodiversità. Sebbene nessuno sappia chi abbia rilasciato i felini, gli esperti di fauna selvatica ipotizzano che possa essere stato qualcuno frustrato dal lento processo di approvazione governativa per il progetto, oppure un oppositore che intende creare problemi per bloccare l’iniziativa.

