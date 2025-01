Il Comune ha approvato una determina dirigenziale che consente l'inumazione delle ceneri dei pet all’interno della sepoltura

A Milano arriva una svolta significativa per i proprietari di animali d’affezione. Il Comune ha approvato una determina dirigenziale che consente la tumulazione delle ceneri dei pet all’interno della sepoltura in cui è già presente il loro proprietario. Questo provvedimento dà attuazione alla Legge regionale, stabilendo requisiti e procedure per formalizzare la richiesta di sepoltura.

Una normativa con regole precise

Da oggi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli e altri animali tenuti per compagnia potranno essere tumulati accanto al proprio umano, su esplicita volontà del defunto o dei suoi eredi. Tuttavia, la normativa pone alcune restrizioni: sulla lapide non sarà possibile riportare epigrafi o immagini dedicate esclusivamente all’animale, ma è ammessa una fotografia che ritrae il proprietario insieme al proprio compagno a quattro zampe. Le modalità di tumulazione prevedono tre opzioni principali: cellette: con una capienza massima di due urne cinerarie, di cui una dedicata all’animale, colombari: capaci di contenere fino a tre cassettine di ceneri, tombe di famiglia: la tumulazione dell’animale occupa lo spazio di un’urna per ceneri.

Un aspetto chiave della normativa è che l’animale deve essere tumulato contemporaneamente o successivamente al proprietario e sempre nello stesso luogo. Qualora il defunto venga trasferito altrove, le ceneri del pet dovranno seguirlo o essere ritirate dai familiari. Rimane vietata sia la dispersione delle ceneri nei cimiteri sia il loro deposito nel cinerario o ossario comune.

Un atto di civiltà e sensibilità

“L’iniziativa rappresenta un atto di civiltà che in molti attendevano,” ha dichiarato Gaia Romani, assessora ai Servizi civici del Comune di Milano. “Sappiamo quanto oggi, sempre di più, molte persone instaurino con i propri pet un rapporto speciale, al pari di quello con un familiare stretto. Sapere di poter riposare accanto al proprio animale, garantendogli una degna sepoltura, è un gesto di grande attenzione e sensibilità che dà sollievo a chi ha condiviso un pezzo della propria esistenza con loro.”

