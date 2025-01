L’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality mostra per la prima volta la pratica della “pecora guida” o “Giuda” così soprannominata dall’industria della carne perché addestrata e utilizzata in alcuni macelli per condurre i cuccioli di agnello verso la catena di macellazione. Sia gli agnelli che le pecore preferiscono muoversi in gruppo per sentirsi più sicuri, quindi l’industria utilizza questa pecora pre-addestrata come forma di manipolazione e abuso nei confronti dei cuccioli, che sono indotti a seguirla.

“Questa pratica è l’ennesimo esempio della perversione di un’industria in cui gli animali sono considerati e trattati come merci. Il macellatore chiama la pecora in questione ‘Giuda’ per il suo presunto tradimento nei confronti dei suoi simili”, ha dichiarto Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia e vicepresidente per l’Europa.”Tuttavia, anche lei è una vittima, che viene tenuta in vita solo perché serve a condurre gli agnelli verso la macellazione, mentre è costretta ad assistere alla loro uccisione più e più volte”, ha concluso Cupi.

