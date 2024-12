La loro presenza è un indicatore di un ambiente sano e ricco di biodiversità

Numerose specie di pipistrelli nel cuore di Roma e Firenze e l’estinzione di molte altre in tempi recenti. Lo svela un progetto targato CNR-IRET, CNR-IBE e National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità, finanziato dal PNRR – Next Generation EU.

Il monitoraggio dei pipistrelli a Roma e Firenze

Grazie all’installazione di registratori automatici in 50 siti distribuiti tra le due città, i ricercatori dello Spoke 5 di NBFC che si occupa di eventi urbanizzati e salute, Leonardo Ancillotto ed Emiliano Mori del CNR-IRET di Firenze, con la collega Laura Bonora del CNR-IBE, hanno monitorato per un anno intero l’attività dei mammiferi notturni, scoprendo la presenza di oltre 15 specie tra cui il vespertilio smarginato, l’orecchione grigio e il rinolofo maggiore. Tra le aree campionate a Roma: Villa Borghese, Villa Pamphili, Parco Regionale Urbano del Pineto, Riserva dell’Insugherata. A Firenze, invece: Ponte all’Indiano, Peretola, Argingrosso e castello di Calenzano.

Le caratteristiche dei pipistrelli

I pipistrelli vanno in letargo per circa 183 giorni, dormono più di 20 ore nell’arco della giornata e, cosa singolare, non sviluppano tumori. Questi animali sono preziosi alleati dell’uomo in quanto svolgono un ruolo fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi urbani. Si nutrono principalmente di insetti, contribuendo a regolare le popolazioni di zanzare, mosche e altri parassiti degli agroecosistemi, migliorando così la qualità della vita nelle aree urbane e, la loro presenza, è un indicatore di un ambiente sano e ricco di biodiversità.

Purtroppo però, molte specie di pipistrelli si sono estinte in seguito ad attività antropiche poco rispettose, alla perdita di habitat fondamentali come boschi maturi e aree umide e all’inquinamento luminoso. Per tutelare queste creature è fondamentale creare rifugi artificiali, ridurre l’uso di pesticidi e tutelare gli spazi verdi. Proteggere i pipistrelli significa tutelare la biodiversità urbana e migliorare la qualità di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata