Ariel con Barbara d'Urso

Amata da tutti e ospite in svariate puntate del programma. La proprietaria Daniela Martani: "E' volata sul ponte dell’arcobaleno"

Ariel la cagnolina di 15 anni amata da tutti e ospite in svariate puntate della trasmissione Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 “è volata sul ponte dell’arcobaleno” come annuncia la sua proprietaria e compagna di vita Daniela Martani. Ariel aveva conquistato anche il cuore della conduttrice per la sua dolcezza. Ariel era stata adottata al canile della Muratella da Daniela Martani che l’ha amata come una figlia.

