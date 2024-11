Le autorità indonesiane hanno dichiarato di aver sventato un piano per contrabbandare più di una tonnellata di scaglie di pangolino in via di estinzione per un valore di oltre un milione di dollari. Le 1,2 tonnellate di scaglie, per un valore di 1,3 milioni di dollari, sono state rinvenute nel distretto di Asahan, nella provincia di Sumatra settentrionale, e a quanto pare dovevano essere inviate in Cina attraverso la Malesia e Singapore. Quattro le persone sospettate del traffico illegale, tra le quali tre membri dell’esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata