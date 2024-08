Fu istituita nel 2004 per riconoscere l'importanza di questi animali domestici nella quotidianità dell'uomo

Si celebra oggi, 26 agosto, la giornata mondiale del cane. L’iniziativa è nata dalla volontà di un’attivista e scrittrice americana, Colleen Paige, e la data ricorda il giorno in cui, all’età di 10 anni, l’animalista adottò il suo primo cane.

L’obiettivo di questa giornata, istituita nel 2004, è quella di riconoscere l’importanza dei cani nella quotidianità dell’uomo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto degli animali. E’ anche l’occasione per far riflettere su come migliorare la qualità della vita di questi animali domestici, sia quelli che hanno una casa che quelli randagi, abbandonati o maltrattati.

Una delle principali finalità della Giornata Internazionale del Cane è promuovere l’adozione dei cani dai rifugi. Adottare un cane non solo dà a un animale una seconda possibilità di vita, ma può anche portare innumerevoli benefici al nuovo proprietario, come la compagnia e l’opportunità di condurre uno stile di vita più attivo.

La Giornata mondiale del cane celebra tutte le razze

La Giornata nazionale del cane, si legge sul sito di Colleen Paige, celebra tutte le razze, miste e pure e serve a galvanizzare il pubblico a riconoscere il numero di cani che devono essere salvati ogni anno, sia da rifugi pubblici, salvataggi che da salvataggi di razza pura. “La Giornata nazionale del cane onora i cani di famiglia e i cani che lavorano altruisticamente per salvare vite umane, tenerci al sicuro e portare conforto. I cani mettono a rischio la loro vita ogni giorno, proteggendo le nostre famiglie e le nostre case, per il loro partner delle forze dell’ordine, per il loro compagno cieco, per i disabili, per la nostra libertà e sicurezza rilevando bombe e farmaci e aiutando a localizzare e salvare le vittime di incidenti e tragedia”.

