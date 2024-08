Così affrontano l'afa gli esemplari ospiti della struttura

Le temperature superano ancora i 30 gradi e agli animali del parco Natura viva di Bussolengo (a Verona) vengono distribuiti ghiaccioli, gelati e docce rinfrescanti. Sangue e acqua per i carnivori, frutta e semi per i primati, e ‘tarme on the rocks’ per i suricati, alla prova dei cubetti di ghiaccio. Girandole d’acqua per le testuggini giganti e molti altre soluzioni per altre specie. Stick con mirtilli, albicocche e banane per gli scimpanzé, impegnati ad estrarre il gelato dai bicchieri o a recuperare i semini intrappolati nel ghiaccio. “Ognuno ha le proprie esigenze – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del parco Natura viva – e con questi accorgimenti riusciamo non solo a rendere meno opprimente il caldo, ma anche a stimolare i comportamenti tipici di ogni individuo. E vale anche per le tartarughe delle Seychelles, che in questi giorni godono di girandole d’acqua attive in tutto il reparto. Proprio come accade nell’arcipelago africano, dove le piogge intense e intermittenti permettono loro di mantenersi sempre in un ambiente umido”.

