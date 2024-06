Ripreso dall'alto un fiume di esemplari corre attraverso le vaste praterie del Sudan meridionale

Un fiume di antilopi corre attraverso le vaste praterie del Sudan meridionale in quella che, secondo gli ambientalisti, è la più grande migrazione di mammiferi terrestri della storia: circa sei milioni di esemplari. La stima dell’organizzazione no-profit African Parks, che ha condotto la ricerca insieme al governo del Sud Sudan, supera di gran lunga le cifre relative ad altri grandi branchi migratori, come gli 1,36 milioni di gnu censiti l’anno scorso nella regione del Serengeti, a cavallo tra Tanzania e Kenya. La migrazione si estende a est del Nilo, nei parchi nazionali di Badingilo e Boma, fino alla vicina Etiopia – un’area grande più o meno come lo Stato americano della Georgia.

I ricercatori descrivono un calo “catastrofico” del numero di esemplari della maggior parte delle specie non migratorie negli ultimi 40 anni, come l’ippopotamo, l’elefante e il facocero, soggetti alla violenza del bracconaggio. African Parks stima che tra marzo e maggio di quest’anno siano stati uccisi circa 30.000 animali al mese.

