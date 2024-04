Più di 200 animali sarebbero invece morti nel rogo

Due orsi sono sopravvissuti a un incendio scoppiato nello zoo privato “Tropic Park” di Yevpatoria, in Crimea. Gli animali sono stati esaminati da un veterinario e sono risultati sani, come riferito martedì dai media russi. Più di 200 animali sarebbero morti nel rogo. Lo zoo si trova in un edificio di cinque piani e ospitava lemuri, procioni, pappagalli, caimani, tartarughe e altri animali esotici.

