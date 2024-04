È anche la residente più anziana dello zoo dopo la morte a 75 anni del fenicottero Ingo

Lo zoo di Berlino festeggia i 67 anni do Fatou, considerata la gorilla più vecchia del mondo nonché l’animale ad aver trascorso più tempo all’interno del giardino zoologico. Nata nel 1957, Fatou è arrivata a Berlino nel 1959. Come regalo di compleanno i custodi dello zoo le hanno regalato una sorpresa a base di frutta. Secondo il veterinario Andre Schüle non c’è nessun gorilla più vecchio di Fatou in nessun altro zoo “e dobbiamo supporre che non ci sia nessun animale più vecchio di lei in natura”. Fatou, che vive in un recinto tutto suo e preferisce mantenere le distanze dagli altri gorilla dello zoo, è diventata la residente più anziana del bioparco solo di recente, dopo la morte all’inizio di quest’anno del fenicottero Ingo che si riteneva avesse 75 anni e vivesse allo zoo dal 1955.

