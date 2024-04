È successo allo scalo ferroviario di Sydney

Un cavallo da corsa fugge dal maneggio e se ne va a spasso in giro per Sydney, in Australia. Il purosangue ha raggiunto la stazione ferroviaria della città, spaventando i pendolari che aspettavano il proprio treno. Transport for New South Wales ha condiviso sui social media il filmato. In poche ore il video è diventato virale. Alla fine il cavallo è stato portato via su un camion per fare ritorno dal suo proprietario.

