L'animale è morto all'età di 28 anni. Fiori davanti al suo recinto

(LaPresse) Decine di persone hanno reso omaggio in Giappone a Tan Tan, il panda gigante più anziano del Paese, morto a 28 anni. I visitatori dello zoo Oji nella città di Kobe hanno deposto fiori in uno stand di fronte al recinto di Tan Tan. “Volevo ringraziare Tan Tan per essere venuto a Kobe e per avermi fatto sorridere”, ha detto un visitatore all’emittente giapponese NTV. La femmina di panda era arrivata dalla Cina nel 2000 ed è morta domenica.

