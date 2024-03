Le immagini straordinarie arrivano dalla cima di un albero sulle montagne di San Bernardino, in California

Una piccola telecamera sta monitorando secondo per secondo il nido dell’ormai popolare aquila Jackie sulle montagne di San Bernardino, in California meridionale. Si attende che si schiudano le tre uova deposte a fine gennaio. Il nido si trova in cima a un albero che si affaccia sul Big Bear Lake e nelle immagini si vede la l’aquila che cova le uova. L’organizzazione no-profit Friends of Big Bear Valley afferma che Jackie ha incubato le sue uova per 61 ore e 58 minuti senza interruzioni proteggendole dalla tempesta invernale che ha ricoperto di neve il nido. Dopo la tempesta, Jackie ha condiviso i compiti di incubazione con il vigile padre, Shadow.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata