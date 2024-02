Potrebbe essersi verificato un episodio di partenogenesi

In un’acquario del North Carolina, Stati Uniti, una razza è rimasta incinta senza un compagno maschio. L’animale, che si chiama Charlotte, dovrebbe partorire nelle prossime due settimane. Brenda Ramer, direttrice esecutiva dell’Aquarium and Shark Lab nella città di Hendersonville, sulle Blue Ridge Mountain, ritiene che la gravidanza di Charlotte sia dovuta a partenogenesi, un tipo di riproduzione asessuata in cui la prole si sviluppa da uova non fecondate. Questo fenomeno, per lo più raro, può verificarsi in diversi animali, anche se non nei mammiferi. Esempi recenti sono stati i condor della California, i draghi di Komodo e i serpenti d’acqua dal ventre giallo.

