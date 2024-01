L'evento allo zoo di Dvur Kralove

Un raro esemplare di ippopotamo pigmeo (Hexaprotodon liberiensis) è nato nello zoo di Dvur Kralove, situato a 120 chilometri a est di Praga, nella Repubblica Ceca. Mikolas – questo il nome del “cucciolo” – si è unito a una femmina e un maschio nell’habitat creato dallo zoo appositamente per loro. Gli addetti al parco hanno accolto con enorme gioia la nascita di questo ippopotamo pigmeo, perché rappresenta un raro e prezioso contributo agli sforzi di conservazione delle specie in via di estinzione.

Sono originari delle paludi e delle foreste pluviali dell’Africa occidentale e si stima che solo circa 2.500 esemplari vivano ancora allo stato brado. Allevarli in cattività è stato complicato, soprattutto a causa della mancanza di maschi. L’anno scorso ne è nata solo una dozzina negli zoo di tutto il mondo. Con un peso fino a 275 chilogrammi, sono solitari e considerati meno pericolosi degli ippopotami comuni, anche se a volte possono “scatenarsi”. Un guardiano dello zoo di Dvur Kralove fu gravemente ferito da uno di loro nel 2012.

