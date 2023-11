Due cuccioli di leoni di montagna orfani sono stati salvati e trasportati allo zoo di Oakland dal Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California. Una femmina di leone di montagna, ritenuta la loro madre, è stata investita da un’auto e uccisa vicino alla comunità di Hillsboro nella Bay Area. Il personale dell’ospedale veterinario dello zoo di Oakland effettuerà test genetici per confermare che la femmina del leone di montagna fosse la loro madre. Il personale dell’ospedale veterinario dello zoo ha condotto un esame sanitario su entrambi i piccoli. L’esame comprendeva test antivirus, trattamento antiparassitario e analisi del sangue. Gli esemplari orfani, come questi, rimangono in media per otto giorni nel reparto di terapia intensiva dello zoo. Una volta liberati, vengono spostati in un’area di detenzione presso l’ospedale veterinario dello zoo per settimane o mesi finché CDFW non identifica una casa adeguata per loro.

