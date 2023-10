Zucche per gli animali sia come alimento sia come passatempo

Anche gli animali del Bio parco Zoom di Torino festeggiano Halloween con la zucca (ortaggio tipico della stagione autunnale, povero di calorie ma ricco di nutrienti). Simbolo per eccellenza della festa di Halloween e strettamente legata alla leggenda di Jack O’Lantern, dove è stata usata come lampada per tenere lontani gli spiriti maligni, la zucca sarà anche inserita negli habitat di suricati, lemuri, tigri, siamanghi e giraffe non solo come alimento, ma anche come passatempo stimolante e divertente.

