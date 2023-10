Una tradizione che nel parco di Portland va avanti dal 1999

Nello zoo dell’Oregon a Portland gli elefanti giocano con le zucche più grandi della zona e si divertono a distruggerlo. Si tratta dell’annuale “Squishing of the Squash”, un evento ormai tradizionale del parco, iniziato nel 1999. Lo zoo racconta che la tradizione è iniziata nel 1999, quando la Hoffman’s Dairy Garden di Canby ha consegnato alla famiglia degli elefanti una zucca da 828 libbre, vincitrice di un premio. I contadini spesso offrono le loro zucche in eccesso per utilizzarle nelle innovative iniziative di arricchimento degli animali dello zoo, che migliorano il benessere degli animali con ambienti, oggetti e attività stimolanti e stimolanti.

