L'incredibile video diffuso da un istruttore subacqueo è diventato virale sui social

Sta facendo il giro del web un video registrato da un istruttore subacqueo a Taiwan che ha ripreso uno splendido esemplare di quasi due metri di Regalecus russelii, noto anche come pesce remo. Wang Cheng-ru, questo il nome dell’istruttore che ha incontrato questo straordinario pesce, ha spiegato che è la prima volta che vede questa specie in oltre dieci anni di immersioni. Si tratta infatti di una tipologia di pesce che normalmente vive le profondità marine al di sotto dei mille metri. La sua emersione, secondo una credenza popolare, è sinonimo di sventura: terremoti, tsunami o, più in generale, eventi sismici. Eppure, diversi studi scientifici hanno escluso una correlazione tra i due fenomeni mentre negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede la correlazione tra il riscaldamento dei mari e le apparizioni di questi pesci.

