È il primo esemplare a essere nato sull'isola

Grande festa allo zoo di Taipei per i 10 anni del panda gigante Yuan Zai, il primo esemplare a essere nato a Taiwan. Yuan Zai è nata il 6 luglio 2013 nello zoo di Taipei. I suoi genitori sono originari del Sichuan, in Cina. La festa di Yuan Zai ha attirato centinaia di visitatori e fan che le hanno scattato foto per augurarle buon compleanno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata