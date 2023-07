Si tratta di un esemplare della specie Przewalski, considerata estinta in natura fino al 1996

Il San Diego Zoo Safari Park ha annunciato la nascita di un giovane cavallo di Przewalski, una specie in pericolo di estinzione precedentemente considerata estinta in natura fino al 1996. Il cavallo senza nome è nato questo mese da sua madre Nikki e suo padre Ziggy, secondo la San Diego Wildlife Alliance in un comunicato stampa. I cavalli dei genitori sono stati raccomandati dal Przewalski’s Horse Species Survival Plan dell’Association of Zoo and Aquariums, che gli ambientalisti di tutti gli Stati Uniti supervisionano per garantire popolazioni sane e geneticamente diverse. A volte noto come “l’ultimo cavallo selvaggio”, il cavallo di Przewalski è sopravvissuto per 40 anni quasi interamente negli zoo di tutto il mondo, secondo la Wildlife Alliance, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro per la conservazione. I cavalli di Przewalski sono stati reintrodotti nei loro habitat nativi, risultando in diverse mandrie nelle praterie in Cina e Mongolia.

