Bobi ha compiuto gli anni l'11 maggio, il proprietario ha dato per lui un mega party con 100 invitati

Due settimane dopo aver annunciato che Spike è il cane più vecchio del mondo (a gennaio 2023), il Guinness World Records ha ricevuto la prova di un cane più vecchio. Bobi (nato l’11 maggio 1992) non è solo il più vecchio cane vivente, ma anche il più vecchio di sempre. Bobi ha 31 anni. La notizia era stata data sul sito proprio dal Guinnes World Record i primi di febbraio.

Ha vissuto tutta la sua vita con la famiglia Costa nel villaggio rurale di Conqueiros, a Leiria, in Portogallo. Secondo il proprietario Leonel, Bobi è un purosangue Rafeiro do Alentejo, una razza di cane da guardiania del bestiame con un’aspettativa di vita media di 12-14 anni.

Il cane ha battuto un record quasi centenario: il precedente cane più vecchio di sempre, Bluey (1910-1939), era un cane da bestiame australiano che visse 29 anni e 5 mesi.

Il proprietario ha dichiarato che sabato si è tenuta una festa per l’animale: più di 100 persone hanno partecipato ai festeggiamenti.

“Vediamo situazioni come questa come un normale risultato della vita che hanno, ma Bobi è unico nel suo genere”, ha detto Costa. Secondo Costa, uno dei maggiori fattori che hanno contribuito alla longevità di Bobi è “l’ambiente calmo e tranquillo” in cui vive. Per tutta la sua vita, Bobi ha vagato liberamente nelle foreste che circondano la casa dei Costa. Non è mai stato incatenato o portato al guinzaglio.

Proprio come gli esseri umani in età avanzata, Bobi dorme molto. Si sdraia subito a letto dopo aver mangiato, anche se nei giorni freddi sceglie di fare un pisolino accanto al fuoco, ha detto il suo proprietario. La data di nascita di Bobi è stata confermata dal Servizio medico veterinario del Comune di Leiria, che ha registrato Bobi nel 1992. La sua età è stata verificata anche da una banca dati sugli animali domestici autorizzata dal governo portoghese.

Costa, oggi 38enne, aveva solo 8 anni quando Bobi è nato. Per lui, Bobi è un ricordo vivente del passato, ha detto. “Bobi è speciale perché guardarlo è come ricordare le persone che facevano parte della nostra famiglia e che purtroppo non ci sono più, come mio padre, mio fratello o i miei nonni che hanno già lasciato questo mondo”, ha detto Costa. “Bobi rappresenta quelle generazioni”.

