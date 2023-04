Sette leoni, un orso, un cammello, un istrice e una cicogna marabù hanno trascorso il loro ultimo giorno nello zoo di Porto Rico prima di essere imbarcati su un volo per il Colorado. Un’organizzazione statunitense di salvataggio degli animali ha iniziato a trasferire gli animali dall’unico zoo di Porto Rico, dove sono morte diverse specie, verso strutture negli Stati Uniti. Gli attivisti si battono da tempo contro il governo locale, ritenuto responsabile della morte e delle cattive condizioni di salute degli animali segnalate da oltre un decennio presso lo zoo Dr. Juan A. Rivero, nella città occidentale di Mayaguez. L’ONG Wild Animal Sanctuary si è fatta carico del salvataggio degli animali dello zoo, che verranno inizialmente portati in un rifugio in Colorado fino a quando non verrà trovata una casa definitiva per loro. Alcuni degli animali più piccoli, come i rettili e alcune scimmie, sono già stati trasferiti, ma i mammiferi più grandi, come sette leoni, un orso e persino un piccolo istrice, hanno richiesto un po’ di lavoro. Il piano prevede il trasferimento di tutti i 300 animali, che vanno da una tarantola a un elefante.

