'Caccia al tesoro' speciale per alcuni animali

Gli animali dello zoo di Londra hanno ricevuto uova di Pasqua per giocare in questi giorni di festa. Scimmie e tigri sono alle prese con uova colorate contenenti dolcetti: le immagini hanno fatto il giro del mondo. I cuccioli di tigre di Sumatra, animale a rischio estinzione, di nove mesi, hanno annusato una scia profumata di cannella lasciata dai guardiani dello zoo, mentre le scimmie scoiattolo dal cappuccio nero della Bolivia hanno cercato uova ripiene di patate dolci al vapore, mais dolce e piselli, in una sorta di ‘caccia al tesoro’ pasquale tutta dedicata a loro.

