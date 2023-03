È successo a Tampa, ci sono volute sei persone per tenere sotto controllo l'animale

Gli agenti del dipartimento di polizia di Tampa, in Florida, sono dovuti intervenire in una zona commerciale della città per catturare un alligatore selvatico che vagava per strada. Per prendere il grosso rettile, lungo quasi tre metri, ci sono voluti sei poliziotti, che hanno dovuto cercare di tenere sotto controllo l’aggressività dell’animale. Dopo qualche minuto, come si vede nelle immagini filmate dalle bodycam, gli agenti sono riusciti a chiudere la bocca dell’alligatore con dello scotch rendendolo inoffensivo. L’animale è poi stato consegnato a un’associazione che si occupa di conservazione della fauna selvatica.

