La prima della sua specie che ha visto la luce in Europa

Una femmina di pangolino cinese è nata il 2 febbraio 2023 allo zoo di Praga: si tratta della prima della sua specie ad essere nata in Europa. La madre non aveva abbastanza latte per nutrirla ma, in seguito di consultazioni con esperti dello zoo di Taipei, da cui provenivano i genitori, è iniziato un programma di alimentazione artificiale. Il latte di gatto è stato introdotto come sostituto.

