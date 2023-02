L'esemplare da martedì sarà trasferito in Cina

I visitatori dello zoo Ueno di Tokyo, in Giappone, hanno dato l’arrivederci al panda gigante Xiang Xiang, idolo del giardino zoologico fin dalla sua nascita a giugno 2017: da martedì sarà trasferito in Cina, Paese detentore della proprietà dell’animale. Solo in 2.600 hanno potuto avvicinarsi all’esemplare e scattargli una foto, ma molti altri si sono radunati fuori dallo zoo per salutare Xiang Xiang.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata