Il cucciolo è nato lo scorso 9 dicembre, dovrebbe ricevere il nome di un famoso musicista

Un raro cucciolo di scimpanzé occidentale è nato lo scorso 9 dicembre nello zoo di Chester, in Inghilterra. Il video, diffuso dallo zoo, mostra il neonato tra le braccia della madre ZeeZee. L’esemplare è un maschio e non ha ancora un nome, ma secondo tradizione dovrebbe ricevere quello di un famoso musicista. Gli scimpanzé occidentali sono una specie in via di estinzione: ne restano solo 18mila in tutta l’Africa.

